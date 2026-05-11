1 In Antwerpen wurde ein sechsjähriger Junge beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Polizeiwagen erfasst. (Archivbild) Foto: Anna Ross/dpa Mitten im Einsatz: In Antwerpen erfasst ein Polizeiwagen ein sechsjähriges Kind auf dem Zebrastreifen. Es ist der dritte Unfall dieser Art in Belgien in einem Jahr.







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Brüssel - Ein sechs Jahre alter Junge ist im belgischen Antwerpen von einem Polizeiwagen im Einsatz angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war mit seiner Schulklasse unterwegs und gerade dabei, einen Zebrastreifen zu überqueren, als es von dem Auto erfasst wurde, wie die Staatsanwaltschaft in Antwerpen mitteilte. Die Polizisten wollten demnach einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer abfangen. Medienberichten zufolge fuhren sie mit Sirenen und Blaulicht.