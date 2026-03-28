Erneut ist Golfstar Tiger Woods in einen Autounfall verwickelt. Er wird zunächst wegen Drogenverdachts festgenommen. Wenige Stunden danach kommt er jedoch wieder frei.
Jupiter Island - US-Golfstar Tiger Woods ist wenige Stunden nach seiner Festnahme in den USA wegen Drogenverdachts auf Kaution freigelassen worden. Das teilte eine Sprecherin des Sheriff-Büros von Martin County Medienberichten zufolge mit. Kurz zuvor war der 50-Jährige nach einem Autounfall wegen Drogenverdachts festgenommen worden.