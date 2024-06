Rund 300 Autofreaks fuhren mit ihren besonders hergerichteten oder historisch originalgetreuen Karossen nach Emfpfingen, um dem schwerkranken Bastian Poppe eine Freude zu machen – und Geld für den Außenaufzug zu sammeln, den Bastian und seine Familie benötigen.

Dabei stand ganz im Mittelpunkt ein gelber Ferrari 458 Spider mit dem Bastian von Zuhause abholt wurde und auf den Festplatz gefahren wurde – für Bastian ein Erlebnis, von dem er noch lange zehren wird.

Die Horber Ex-„Spätschicht“ Wirte Marvin und Kevin Cos wollten mit diesem Treff für Tuner und Schrauber dem schwerkranken Bastian Poppe eine Riesenfreude machen und mit der Charity Car Meet einen spürbaren Beitrag zur Finanzierung eines notwendigen Außenaufzuges an das Wohnhaus beisteuern.

Kosten von 180 000 Euro

Es ist aber noch ein langer Weg, bis die voraussichtlichen Kosten in Höhe von 180 000 Euro beieinander sind.

Die Fahrer mit ihren Autos kamen von überall her, zum Beispiel aus den Landkreisen Leonberg, Tuttlingen, Balingen, Böblingen, Stuttgart, Konstanz, Villingen-Schwenningen, Reutlingen, Tübingen, Ludwigsburg und Karlsruhe. Gerne waren sie dem Aufruf der Veranstalter gefolgt.

Auf dem Festplatz gab es überall kleinere Gruppen, die sich über ihre Erfahrungen mit Tuner und Schrauber austauschten und so auch mancherlei Tipps mit nach Haus nehmen konnten.

Aufzug: Arbeit am Fundament hat begonnen

Bastian Poppe und seinem Bruder Max machte es viel Spaß, bei ihrem Rundgang die vielen Autos zu begutachten, mit den Fahrern und Eigentümern ins Gespräch zu kommen und in das eine oder andere Auto einzusteigen.

Für Speis und Trank war bestens gesorgt. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg. Auch die dynamische Musik passte zu diesem Event, wenn auch die Lautstärke von einem Bürger aus Empfingen, der mit seinem Hund vorbeispazierte, nicht mit Begeisterung aufgenommen wurde.

Im Gespräch mit dem Vater Marc Poppe war zu erfahren, dass er am Wohnhaus derzeit in Handarbeit das Fundament aushebt. Wegen der Enge des Bauplatzes kann ein Bagger nur sehr begrenzte Hilfestellung leisten. Für den Vater ist hier in den Abendstunden nach der beruflichen Arbeit eine Konditionsleistung gefordert, die an seine körperlichen Grenzen gehen. Nach vier Wochen sieht er sich auf der Zielgraden.