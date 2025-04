1 Der Freudenstädter Marktplatz wurde am Wochenende zur Ausstellungsfläche für Autohändler. Foto: Schwark

Die Neu- und Gebrauchtwagenschau lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Darüber freuten sich nicht nur die Autohändler, sondern auch der Einzelhandel, der sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag an der Aktion beteiligte.









Als echter Besuchermagnet erwies sich auch in diesem Jahr auf dem oberen Marktplatz in Freudenstadt die Neu- und Gebrauchswagenschau. Das Wetter bot am Samstag Sonnenschein pur, während am Sonntag der eine oder andere Tropfen Regen in der Luft lag.