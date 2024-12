Autosammlung Steim Schramberg: Zeitlose Eleganz auf vier Rädern

1 Bonbonfarbene Autos aus den 1950er-Jahren finden sich als Schmuckstücke in der Autosammlung Steim.Derartige Lackierung war damals in Mode. Foto: Schönfelder

Die Autosammlung Steim lädt zu einem Spaziergang durch über hundert Jahre Geschichte der Mobilität ein.









Endlose Kotflügel, Frontscheinwerfer so groß wie Wagenräder, glänzende Motorhauben mit etlichen Quadratmetern Fläche, Speichenräder in eleganten Weißwandreifen, blinkendes Chrom sowie bonbon-farbige und knallrote Lackierungen: Mächtige Staatskarossen überragen gedrungene Sportwagen und Kuriositäten auf zwei, drei oder vier Rädern – nicht nur Führerschein-Inhaber können bei einem Besuch in der Autosammlung Steim in Erinnerungen schwelgen und finden weltbekannte Traumwagen, mobile Legenden und praktische Arbeitstiere wie den VW-Bus mit seinem „bulligen“ Charme.