Autos krachen zusammen: 21-Jähriger in Lörrach verletzt

Die Polizei war vor Ort (Symbolbild). Foto: Müller Der Schaden des Lörracher Unfalls beträgt rund 12 000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.







Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung in der Weiler Straße kam es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr zu einer heftigen Kollision. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Ob der Gaß in Richtung Käppelestraße und übersah an der Kreuzung zur Weiler Straße einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Pkw-Fahrer. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 12 000 Euro geschätzt.