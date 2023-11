Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Beteiligten ist es am Samstagabend kurz vor 20 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Norden bei Renchen gekommen. Ein Fahrzeug mit Schweizer Zulassung stieß mit einem polnischen Kleinwagen zusammen.

Der Unfallverursacher habe zuvor noch ein weiteres Fahrzeug bedrängt, teilt die Polizei mit Verweis auf Zeugenaussagen mit. Beide Pkw kamen von der Autobahn ab und auf dem angrenzenden Ackergelände zum Stillstand.

Zwei Beteiligte in dem bedrängten Wagen erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegenden Kliniken medizinisch versorgt. Aufgrund herumliegender Fahrzeugteile kamen es zu Beschädigungen an weiteren, vorbeifahrenden Fahrzeugen.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Karlsruhe nach einer anfänglichen Vollsperrung bis nach Mitternacht zumindest teilweise gesperrt.