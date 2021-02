Autos in Albstadt stehen still

1 Wer derzeit seinen Führerschein machen will, braucht einen langen Atem: Auch Fahrschulen sind derzeit im Lockdown. (Symbolfoto) Foto: Woitas

Wie das öffentliche Leben, so stehen derzeit auch die Fahrschulautos still. Fahrschulinhaber Michael Schlopschnat erklärt, welche Lockdownregeln derzeit für Fahrschulen gelten und was das für Führerscheinanwärter bedeutet.

Winterlingen/Meßstetten/Albstadt - "Im Prinzip liegt der Betrieb derzeit auf Eis", erklärt achselzuckend Michael Schlopschnat, dessen Fahrschule Emser in Ebingen, Tailfingen, Winterlingen und Meßstetten vertreten ist. Die Situation ist nicht neu; zwischen Mitte März bis Mai 2020 waren die Fahrschulen auch schon vom Lockdown betroffen gewesen. Sowohl die Praxisstunden auf der Straße als auch der Theorieunterricht, in dem die Regeln im Straßenverkehr vermittelt werden, mussten am 11. Januar eingestellt werden; nur für diejenigen, deren Führerschein schon zum Greifen nah war und die bereits einen Termin für die Fahrprüfung vereinbart hatten, galt eine Sonderregelung. Sie durften im Januar noch eine letzte praktische Fahrstunde absolvieren und anschließend trotz Lockdown zur Prüfung antreten.

