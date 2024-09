Autos in Albstadt aufgebrochen: Unbekannte schlagen mehrere Autoscheiben ein

1 Zwei geparkte Autos wurde mutwillig beschädigt. (Symbolfoto) Foto: Animaflora PicsStock - stock.ado

In der Nacht auf Dienstag wurden jeweils in Albstadt-Ebingen ein Auto von einer bislang unbekannten Person aufgebrochen. Dabei wurden auch Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.









Zwei geparkte Autos sind einem unbekannten Täter in der Nacht auf Dienstag in Ebingen zum Opfer gefallen, teilte die Polizei mit. Im Zeitraum zwischen18.30 Uhr und 6.30 Uhr soll der Unbekannte jeweils eine Seitenscheibe eines in der Bitzer Gasse stehenden Taxis, sowie eines auf einem Parkplatz in der Kantstraße geparkten Renault Laguna eingeschlagen haben.