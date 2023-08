Ein Mann hat sich in Balingen gleich an mehreren Autos zu schaffen gemacht. Die Polizei ist auf Hinweise von Zeugen angewiesen, hat aber auch eine Personenbeschreibung.

Auf drei in der Innenstadt abgestellte Autos hatte es ein Unbekannter am Donnerstagabend in Balingen abgesehen. Eine Zeugin bemerkte gegen 23.20 Uhr, dass sich ein Unbekannter an einem in der Brünnelesgasse abgestellten Seat zu schaffen machte und alarmierte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Wie sich laut Polizei anschließend herausstellte, waren neben dem Wagen in der Brünnelesgasse auch ein Tesla und ein Renault, die zwischen 19.15 Uhr und 23.30 Uhr in der Bahnhof- beziehungsweise der Färberstraße geparkt waren, auf noch ungeklärte Weise geöffnet und durchsucht worden.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden unter anderem Münzgeld und eine Sonnenbrille entwendet. Von dem Unbekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er soll einen Bart tragen und mit einem schwarzblauen Kapuzen-Sweater und einer kurzen Jeanshose bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die den Mann gesehen haben oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/26 40 beim Polizeirevier Balingen zu melden.