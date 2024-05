1 Jemima Hiller hat allen Grund zur Freude. Mittlerweile hat sie mehrere Bücher auf dem Markt. Foto: Cools

Wie macht sie das nur? Erst im Januar hat Jemima Hiller ihr erstes Buch vorgestellt: das 364 Seiten starke Werk „Supposed to be Love“. Wenige Monate später legt die 28-Jährige mit der Fortsetzung „Supposed to be Happiness“ nach. Wir haben die zweifache Mutter in Weiden getroffen.









Link kopiert



„Meine Testleser waren schockiert von so viel Drama“, erzählt uns die 28-Jährige lachend von den Reaktionen zu ihrem neuen Buch. „Supposed to be Happiness“, wie ihre anderen Werke unter dem Pseudonym „Madelaine Harder“ veröffentlicht, ist seit wenigen Wochen erhältlich.