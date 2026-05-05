Wie macht sie das nur? Erst im Januar hat Jemima Hiller ihr erstes Buch vorgestellt: das 364 Seiten starke Werk „Supposed to be Love“. Wenige Monate später legt die 28-Jährige mit der Fortsetzung „Supposed to be Happiness“ nach. Wir haben die zweifache Mutter getroffen.
„Meine Testleser waren schockiert von so viel Drama“, erzählt uns die 28-Jährige lachend von den Reaktionen zu ihrem neuen Buch. „Supposed to be Happiness“, wie ihre anderen Werke unter dem Pseudonym „Madelaine Harder“ veröffentlicht, ist seit wenigen Wochen erhältlich.