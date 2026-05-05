Wie macht sie das nur? Erst im Januar hat Jemima Hiller ihr erstes Buch vorgestellt: das 364 Seiten starke Werk „Supposed to be Love“. Wenige Monate später legt die 28-Jährige mit der Fortsetzung „Supposed to be Happiness“ nach. Wir haben die zweifache Mutter getroffen.

„Meine Testleser waren schockiert von so viel Drama“, erzählt uns die 28-Jährige lachend von den Reaktionen zu ihrem neuen Buch. „Supposed to be Happiness“, wie ihre anderen Werke unter dem Pseudonym „Madelaine Harder“ veröffentlicht, ist seit wenigen Wochen erhältlich.

Sog aus düsteren Vergangenheiten Auf 376 Seiten erzählt Jemima Hiller die Geschichte um June, Stefan und Daniel, die in einer verhängnisvollen Dreiecksbeziehung stecken, weiter.

„Wenn Du nur eine Marionette an fremden Fäden bist – woher weißt Du, welche Entscheidungen wirklich die Deinen sind?“, wirft die Autorin als Frage auf. Es geht um den Sog aus düsteren Vergangenheiten, Kontrolle, Eifersucht und Zerrissenheit zwischen Pflicht und Gefühl.

Mancher Leser musste weinen

Der Auftakt, „Supposed to be Love“, endete mit einem Cliffhanger. Der wird nun aufgelöst, und dazu gibt es jede Menge Hintergrundgeschichten zu den Charakteren.

Die Resonanz ihrer „Testleser“ war bisher äußerst positiv, wie sie sagt. „Mancher hat mir gesagt, dass er sogar weinen musste“, erzählt sie. Und ein erneut offenes Ende lässt erahnen, dass da noch etwas kommen muss.

Tatsächlich schreibt Jemima Hiller bereits am dritten und letzten Teil. „Unter Druck arbeite ich am besten“, sagt sie lachend, angesprochen auf die hohe Schlagzahl an von ihr geschaffener Literatur innerhalb kurzer Zeit, während sie parallel noch Mutter von einem Grundschul- und einem Kleinkind ist.

Wann sie die Zeit zum Schreiben findet, kann sie selbst nicht so genau sagen. „Immer mal wieder zwischendrin“, sagt sie lachend. Und dann sei sie aber fokussiert, und alles gehe ganz schnell.

Teilnahme am Wettbewerb

Zwischendurch hat sie übrigens zwei weitere Bücher geschrieben und mit ihnen am Young-Storyteller-Award des Buchhändlers Thalia teilgenommen. „Leider hat es nicht für die Top 10 gereicht“, sagt sie. „Vielleicht war Fantasy nicht so gewünscht.“

Während die „Supposed to be...“-Reihe sehr lebensnah geschrieben ist, hat Jemima Hiller nämlich auch ein Faible für Fantasy-Geschichten, das sie beim Wettbewerb ausgelebt hat. Die daraus entstandenen Bücher sind ebenfalls im Handel erhältlich.

Darum geht es in ihren Fantasy-Geschichten

In „Bis zum Ende der Menschheit“ geht es um den letzten Vampir der Welt, der die Menschheit retten will, aber auf taube Ohren stößt – kurz gesagt: Gesellschaftskritik in fantasievoll-komischem Gewand.

In „Valador und Fynweyl: Schicksalswege“ geht es um den Sohn eines Sumpfdämons und eine reinblütige Waldelfin, die sich, als Krieg ausbricht, entscheiden müssen: für ihr Pflichtgefühl oder ihre Liebe.

„Ich verstehe, warum Fantasy bei vielen Lesern so beliebt ist. Es ist eine tolle Möglichkeit, aus dem Ernst, der Schwere des Lebens auszubrechen“, sagt die Autorin. Deshalb plant sie nach dem dritten Teil der „Supposed to be...“-Reihe eine düstere Trilogie über Dämonen und Engel.

Kleine Erfolge feiern

Wenn jemand ein schriftstellerisches Projekt nach dem anderen verwirklicht, birgt das auch eine Gefahr. Das ist Jemima Hiller jüngst klar geworden. „Ich merke, wie man irgendwann versucht, immer dem nächsten Projekt nachzujagen und vergisst, die kleinen Erfolge zu feiern. Darauf besinne ich mich in letzter Zeit wieder ein bisschen“, erklärt die 28-Jährige.

Denn sie sei stolz auf das bereits Geschaffte. Dass der Traum vom eigenen Buch wahr wurde, sei für sie ein Stück Selbstverwirklichung gewesen. Damit habe sie sich selbst gezeigt: Wenn man etwas wirklich wolle, dann könne man das schaffen – auch mit Kindern.

Erste Buchlesung

Mittlerweile hat Jemima Hiller auch einige Fans auf Instagram. Dort nimmt sie ihre Follower mit durch ihr Leben als Autorin, teilt Rezensionen und Infos zu den Buch-Charakteren. Man findet sie unter @madelaine.harder.autorin

Am Donnerstag, 20. Juni, hat sie übrigens ihre erste Buchlesung. Los geht es um 19 Uhr in der Erlebniswelt Blass im Backsteinbau in Sulz.