Autorin liest in Hausach: Astrid Lehmanns Geschichten lassen träumen

Autorin Astrid Lehmann begeisterte am Freitagabend im Mostmaierhof mit expressiver Lesung aus ihrem Roman „Nur ein kurzer Sommer“ zwischen Küste und Kriegswirren.

„Mon Dieu, die Deutschen kommen. Pressen Sie, Mademoiselle, pressen Sie!“ So dramatisch begann am Freitag im Mostmaierhof die Lesung von Astrid Lehmann aus ihrem Roman „Nur ein kurzer Sommer“. So dramatisch wie die Geschichte, so intensiv der Vortrag der Autorin: Mit expressiver Gestik und Mimik,mit prägnanter Stimme voller Erstaunen, ganz so, als begegne sie der Geschichte und ihren Figuren zum ersten Mal, las die Autorin vor ihrem atemlos lauschenden Publikum. Im Hintergrund war die bretonische Flagge zu sehen, denn die Geschichte spielt teils in der Bretagne, teils aber auch im Murgtal im Schwarzwald.

Es ist der Juni 1940 in der Bretagne. Die „germanischen Barbaren“ haben Frankreich eingenommen. Eine Schwangere gebärt mitten im Geschützdonner ihr Kind – mit Hilfe von Helmut, einem jungen deutschen Hilfsarzt. Eine zarte Liebesgeschichte entwickelt sich – und wird grausam unterbrochen. So der eine Handlungsstrang.

Zeitgleich lebt mitten im Schwarzwald ein Junge, Emil. Er muss zusammen mit polnischen Kriegsgefangenen auf dem Hof kräftig mithelfen, denn sein Vater hatte im letzten Krieg sein Augenlicht verloren.

Wie sie die beiden Erzählstränge zusammenführt, darüber schweigt Astrid Lehmann; dazu müsse man ihr Buch schon selber lesen. Es soll daher auch hier nicht verraten werden. Ganz bestimmt in Erinnerung von der Lesung bleibt die eingeflochtene, patriotische Anekdote von der Wäsche, die die bretonischen Frauen, angeordnet in den verbotenen Nationalfarben, zum Trocknen über die Straße hängen. Jedenfalls gilt die ganze Liebe der Autorin in weiten Passagen des Romans der Bretagne.

Hier entwickelt sie mit den Augen ihrer Figuren Landschaftsbeschreibungen von überwältigender Schönheit.

So heißt es etwa über den Arzt Helmut, der die Bretagne regelrecht in sich aufsaugte: „Er schloss die Augen und lauschte dem Gesang der Küste.“ Über ihre geliebte Bretagne zeigt die Erzählerin ihrem zunehmend faszinierten Publikum ausgesucht schöne Bilder und kredenzt zu allem Überfluss ihren Zuhörern Cidre und bretonische Butterkekse.„Geschichten schenken uns Träume“, beendete die Autorin unter herzlichem Beifall ihre Lesung. „In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele schöne Träume und danke Ihnen für Ihr Kommen.“ Anschließend signierte sie am vom Haslacher Buchladen eingerichteten Büchertisch die erstandenen Exemplar.

