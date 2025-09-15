Autorin liest in Hausach: Astrid Lehmanns Geschichten lassen träumen

Autorin Astrid Lehmann begeisterte am Freitagabend im Mostmaierhof mit expressiver Lesung aus ihrem Roman „Nur ein kurzer Sommer“ zwischen Küste und Kriegswirren.
„Mon Dieu, die Deutschen kommen. Pressen Sie, Mademoiselle, pressen Sie!“ So dramatisch begann am Freitag im Mostmaierhof die Lesung von Astrid Lehmann aus ihrem Roman „Nur ein kurzer Sommer“. So dramatisch wie die Geschichte, so intensiv der Vortrag der Autorin: Mit expressiver Gestik und Mimik,mit prägnanter Stimme voller Erstaunen, ganz so, als begegne sie der Geschichte und ihren Figuren zum ersten Mal, las die Autorin vor ihrem atemlos lauschenden Publikum. Im Hintergrund war die bretonische Flagge zu sehen, denn die Geschichte spielt teils in der Bretagne, teils aber auch im Murgtal im Schwarzwald.