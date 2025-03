Standort des Zentralbads in Villingen-Schwenningen Private Flächen waren zu teuer

Im Gemeinderatsausschuss und auch im Gemeinderat stießen die Pläne, ein städtisches Grundstück an die Bäder VS GmbH zu verkaufen, auf Zustimmung. Auf der Fläche soll das neue Zentralbad entstehen. Andere kamen nicht in Frage, wie berichtet wurde.