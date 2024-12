Autorin aus Rottweil: Jetzt gibt’s Tanja Köhlers Rauhnächte-Bestseller auch für Paare

Wellendingen vor Weihnachten Die Problemampel und andere Tatsachen

Es ziemt sich, vor der Bescherung an Heiligabend all die Aufgaben zu erledigen, die im alten Jahr noch anstehen. Der Wellendinger Gemeinderat tut dies in gebotener Kürze und vergisst nicht, Worte über das zu Ende gehende Jahr zu verlieren.