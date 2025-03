Autorin aus Freudenstadt: Debüt-Roman erzählt vom Leben in einer Hütte in den Bergen

Die gebürtige Freudenstädterin Annette Wolf legt ihren Debütroman vor. In dem Buch berichtet die Autorin von ihren Erfahrungen und Erlebnissen während ihres Lebens in den Bergen, geht aber auch auf ihre philosophischen Gedanken ein.

„Die Hütte ist ein Kraftort, der mich erdet, an dem ich mich auf meine Ressourcen besinnen kann; ein Ort, zu dem ich eine ganz tiefe Bindung empfinde.“ So schildert Annette Wolf aus Freudenstadt ihre Beziehung zu einer ehemals bewirtschafteten Alm, 1500 Meter hoch gelegen im Schweizer Wallis. Über diese Hütte hat sie ein Buch geschrieben, das jetzt erschienen ist: „Berg Hütte ich“.

Die 1909 gebaute einfache Hütte, mit der Zeit mit etwas mehr Komfort als ursprünglich ausgestattet, hatte Annette Wolf schon bei ihrem ersten Besuch fasziniert. Damals war sie drei Jahre alt. Von da ab sollte die Hütte sie nicht mehr loslassen.

Das einfache Leben, das eiskalte Wasser aus dem Brunnen, das Erleben der Natur in der Abgeschiedenheit der Bergwelt, der Blick ins Tal und auf die sie umgebenden Dreitausender, so schildert sie in ihrem autobiografischen Debütroman anschaulich, lasse sie empfinden „wie klein ich bin am Fuß dieser Bergriesen“.

Ein ganzes Jahr in der Abgeschiedenheit der Berge gelebt

Sie hat diese Hütte als Kind und junge Frau immer wieder – immer wenn es möglich war – aufgesucht, später auch mit ihrem Mann. Die Autorin hat das Hüttenleben zu allen Jahreszeiten studiert und sich schließlich ihren größten Wunsch erfüllt, für ein ganzes Jahr in die Abgeschiedenheit der Berge zu ziehen, begleitet nur von ihrem Hund Flocke und mit gelegentlichen Besuchen ihres Mannes.

Davon, von ihren Erfahrungen und Erlebnissen während der Hüttenzeit, dem Bewältigen von Herausforderungen, die unter normalen Umständen ganz alltäglich erscheinen, ihren philosophischen Gedanken und dem Erkennen, was diese Zeit und die Welt der Berge aus ihr gemacht haben, berichtet Annette Wolf einfühlend und spannend zugleich.

Auf Abi in Freudenstadt folgt Ausbildung zur Goldschmiedin

Annette Wolf wurde 1964 in Freudenstadt geboren und absolvierte nach dem Abitur am Eduard-Spranger-Gymnasium eine Ausbildung zur Goldschmiedin. Sie war in ihrem Beruf vier Jahre lang in Neapel tätig, dann als Meisterin in Heilbronn.

Mit 36 Jahren studierte sie BWL und arbeitete danach als diplomierte Betriebswirtin in leitenden und geschäftsführenden Positionen in sozialen Organisationen im Hohenlohekreis.

Heute lebt sie im Landkreis Schwäbisch Hall „mitten in der Natur in einem ehemaligen Aussiedlerhof“. Annette Wolf hat das Schreiben schon immer geliebt und gepflegt, nennt es heute ihr liebstes Hobby. Sie unterhält noch rege Beziehungen zu Freudenstadt, wo ihre 92-jährige Mutter lebt und sie viele Freunde weiß.

Das Buch „Berg Hütte ich“ ist als Taschenbuch mit 270 Seiten im Verlag BoD erschienen und ist unter der ISBN 13:9783769306415 im Buchhandel zum Preis von knapp 20 Euro erhältlich.