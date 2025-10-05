Autorin aus Calw: Gesund durch heimische Zutaten

Die Calwer Frauenärztin und Ernährungsmedizinerin Daniela Oltersdorf hat ein neues Buch geschrieben. Sie erklärt darin, wie gesund eine nordische Ernährung sein kann.
Die mediterrane Ernährung kennen vermutlich viele Menschen. In den Ländern im Süden landen viel frisches Gemüse, gesunde Fette wie Olivenöl, Hülsenfrüchte oder Fisch auf den Tellern. Das Ergebnis: Die Menschen in Italien oder Griechenland bekommen weniger Herzinfarkte und leben länger. Wegen dieser positiven Effekte erfreut sich diese Art der Ernährung auch hierzulande großer Beliebtheit.