22-jährigen Leidensweg in Buch verarbeitet

1 Gabriele Spiegelberg (rechts) hat ihr erstes Buch geschrieben. Die erfolgreiche Autorin Veronika Ciampa hat sie beraten. Foto: Schimkat

"Lena aufgeben niemals" lautet der Titel des druckfrischen Buches, das Gabriele Spiegelberg aus Brigachtal geschrieben hat.















Link kopiert

Brigachtal - Gabriele Spiegelberg ist ein Multitalent. Sie kreiert Schmuck, näht exklusive Kinderkleidung für "Dreikäsehochs", seit mehr als 30 Jahren macht sie mit ihrem Ehemann Hans erfolgreich Unterhaltungsmusik, mit ihren Rollern brausen beide durch Deutschland – und jetzt hat Gabi Spiegelberg auch noch ein Buch geschrieben. "Lena aufgeben niemals" lautet der Titel der Erzählung.

Auf die Frage, wer Lena ist, erklärt die Autorin, Lena sei eine sehr gute Freundin, die sie schon sehr lange kenne und die ihr von ihrem Leidensweg über 22 Jahre erzählt hat – einer unendlich langen Zeit mit quälenden Rückenschmerzen und einer vergeblichen Wanderung von Praxis zu Praxis und Klinik zu Klinik.

Unter extremen Rückenschmerzen gelitten

Manchmal sei ihr durch die Blume, manchmal aber auch unverhohlen, gesagt worden, ihr Leiden sei sozusagen psychisch, ja eigentlich habe sie gar kein Leiden, sie sei instabil und simuliere.

Lena habe von der Wirbelsäule her unter diesen extremen Rückenschmerzen gelitten. Ärzte hätten ihr nicht zugehört, sie nach Schema F behandelt oder vielmehr überhaupt nicht behandelt. Die Schmerzen ihrer Freundin seien so stark gewesen, dass sie es nicht fertig gebracht habe, still und bewegungslos im MRT auszuharren.

Dem absoluten Tiefpunkt genähert

Wen wundere es, dass sie wirklich mit den Jahren in eine schlechte seelische Verfassung geriet und sich dem absoluten Tiefpunkt näherte. Dort ganz unten angekommen, sagte sich Lena: "Was soll ich denn noch tun, mich aufgeben?"

Eine innere Stimme habe ihr dann gesagt: "Stopp, aufgeben ist keine Option – Aufgeben niemals".

Ihr Ehemann Tom, der sie immer unterstützt habe, sozusagen ihr Rettungsanker war, habe auch langsam begonnen zu zweifeln, um dann wieder Hoffnung zu schöpfen und sich selbst aus seiner inneren Zerrissenheit zu ziehen, um ihr beizustehen.

Fahrt nach Tübingen bringt die Wende

Ein Weg nach Tübingen habe die Wende gebracht, erfuhr die Autorin von Lena. In Tübingen habe ein renommierter Arzt ihr das erste Mal zugehört und sie operiert und damit in ein zweites Leben geführt. Es sei unglaublich, sie habe das Laufen und die Bewegung – nun schon oft ohne Schmerzen – gelernt und fühle sich wie neu geboren, in einem zweiten Leben angekommen.

Die Autorin schreibt einfühlsam über diesen langen Weg, der aber, dank Ehemann Tom, der Liebe zur Musik und Wanderungen in der Natur, früher unter starken Schmerzmitteln, auch seine schönen Seiten hatte, bei denen Lena vorübergehend die Schmerzen zur Seite schieben konnte.

Dem Bauchgefühl folgen

Warum hat Gabriele Spiegelberg den langen Leidensweg ihrer Freundin Lena (der Name ist frei erfunden) mit deren Zustimmung zu Papier gebracht? "Wir beide wollen unseren Lesen mit auf den Weg geben, auf ihr Bauchgefühl zu hören und diesem Bauchgefühl zu folgen", betont sie. Gabriele Spiegelberg betont, dass sie Veronika Ciampa, langjährige Autorin, für ihre begleitende Beratung danke. Ein Schlusswort fällt der Autorin noch ein: Durch Dich Lena, habe ich mich selbst auch ein Stück mehr kennengelernt, danke dafür.

Info: Das Buch

Das Buch ist erhältlich unter der ISBN 9783756521258 und dem Titel "Lena aufgeben niemals, Lenas Biografie". Das Buch ist auch direkt bei Autorin Gabriele Spiegelberg erhältlich.