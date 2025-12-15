Autorin aus Bad Bellingen: Sie schreibt gerne bis tief in die Nacht

Mit „Spring über den Schatten – Neuanfang“ hat Ulla Garden ein neues Buch veröffentlicht. Hinter dem Künstlernamen steckt die Bad Bellingerin Ursula Gadenne.
Es handelt sich um die Fortsetzung ihrer beiden „Frau Kaiser“-Romane. Die Handlung: Leni Kaiser lebt im Münsterland auf dem Gutshof ihrer Schwiegereltern. Sie trauert um ihren Ehemann und Vater ihrer dreijährigen Zwillinge, der den Freitod gewählt hat. Heimweh, Geldprobleme und die ständige Kontrolle durch Schwiegermutter und Schwägerin bewegen sie zur Rückkehr in ihre Heimatstadt Freiburg.