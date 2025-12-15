Autorin aus Bad Bellingen: Sie schreibt gerne bis tief in die Nacht

Mit „Spring über den Schatten – Neuanfang“ hat Ulla Garden ein neues Buch veröffentlicht. Hinter dem Künstlernamen steckt die Bad Bellingerin Ursula Gadenne.

Es handelt sich um die Fortsetzung ihrer beiden „Frau Kaiser“-Romane. Die Handlung: Leni Kaiser lebt im Münsterland auf dem Gutshof ihrer Schwiegereltern. Sie trauert um ihren Ehemann und Vater ihrer dreijährigen Zwillinge, der den Freitod gewählt hat. Heimweh, Geldprobleme und die ständige Kontrolle durch Schwiegermutter und Schwägerin bewegen sie zur Rückkehr in ihre Heimatstadt Freiburg.

Dort findet die Architektin Arbeit und die liebevolle Unterstützung ihrer Verwandten. Als sie Kinderarzt Adrian begegnet, knistert es, doch Leni kann noch nicht über ihren Schatten springen und eine neue Beziehung eingehen.

Ob dennoch aus den beiden ein Paar wird, wird hier nicht verraten. Warum? – Teil Zwei der Trilogie um Leni Kaiser, wird vor Weihnachten erscheinen.

Lange fehlte der Chemielaborantin Ursula Gadenne, die bis zur Pensionierung in der Pharmaindustrie tätig war, die Zeit zum Schreiben. Auslöser dafür, endlich ihren Traum zu verwirklichen, waren die Corona-Jahre. Wie Gadenne beim Besuch unserer Zeitung erzählt, habe sie während des ersten Lockdowns noch mehr als sonst gelesen, darunter einen der vielen Liebesromane der Bestsellerautorin Nora Roberts. „Das kann ich auch“, dachte sie und legte los.

Sechs Romane geschrieben

Seitdem sind fünfeinhalb Jahre vergangen. In dieser Zeit hat Gadenne sechs Romane und eine Kurzgeschichte geschrieben, drei der sechs Romane sind bereits veröffentlicht vom Chiara-Verlag, einem Tochterverlag des VSS-Verlags, der vierte folgt demnächst. Der Vorteil beim Chiara-Verlag laut Gadenne: „Es kostet mich nichts und ich habe ein bisschen Tantiemen.“

Auch zwei Heftromane stammen aus ihrer Feder, erschienen im VSS-Verlag unter dem Label „Novo Books“. Als Novo Books einen Schreibwettbewerb in der Kategorie Liebesromane veranstaltete, reichte Gadenne einen Beitrag ein, später erschienen unter „Mein eisiger Prinz mit dem glühenden Herzen“. „Ich habe bewusst etwas kitschiger geschrieben als es mein Stil ist“, sagt Gadenne dazu: „Ein paar Wochen später hab’ ich schon den Vertrag bekommen und gleich den zweiten Roman hinterher geschoben.“

„Drama mit drin“

Seit einigen Jahren leben sie und ihr Ehemann in Bad Bellingen. Dort engagiert sich Gadenne als Gemeinderätin, Vorsitzende des CDU-Ortsverbands, als Vorstandsmitglied des Museumsvereins und von „Bad Bellingen bewegt“. Ihre Freizeit verbringe sie gerne mit Reisen, Lesen, Gartenarbeit, Handarbeiten und Basteln, sagt sie.

Und wann bleibt dann noch die Zeit zum Schreiben? „Ich schreibe gern abends und bis in die Nacht“, erzählt sie: „Dann kann’s schon mal sein, dass es 4 Uhr morgens wird.“

Die meisten Liebesromane enden mit dem Läuten der Hochzeitsglocken. Ihre Geschichten jedoch nehmen danach erst so richtig Fahrt auf. „Das Leben nach der Hochzeit ist ja das Interessantere“, findet Gadenne und: „ Bei mir ist immer ein bisschen Drama mit drin.“

Sie bietet gerne Lesungen an

Mit ihren Geschichten wolle sie unterhalten, aber auch zum Nachdenken anregen. Dabei kommt der 73-jährigen ihre Lebenserfahrung zugute. Wenn etwa ihre Heldin Leni Kaiser den Alltag als berufstätige Mutter meistern muss, weiß Gadenne, wie sich das anfühlt: Mit ihrem Mann hat sie fünf Kinder und sechs Enkel.

Gerne gibt sie Lesungen. Bei Interesse kann man sich melden per E-Mail an kontakt@ulla-garden.de.

Das Buch „Spring über den Schatten – Neuanfang“, ISBN 9798269420011, 362 Seiten, 14,95 Euro, gibt es in der Bad Bellinger Buchhandlung Escher, bei Amazon und direkt bei Ursula Gadenne. Eine Leseprobe ist unter www.ulla-garden.de zu finden.