Autorin aus Alpirsbach: Elke Ottensmanns neues Buch spielt in der Gegenwart und den 1940er-Jahren

Elke Ottensmann hat während den Recherchen für ihr neues Buch „Winterduft auf dem Schwarzwaldhof“ mit Zeitzeugen rund um Alpirsbach gesprochen.
Die Schriftstellerin Elke Ottensmann, Jahrgang 1968, ist in Alpirsbach geboren und aufgewachsen. Am Freudenstädter Wirtschaftsgymnasium erwarb sie das Abitur. Nach einer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin und Berufstätigkeit sowie jahrelangem Aufenthalt in den USA hat sie mit ihrer Familie in der Nähe von Kaiserslautern eine neue Heimat gefunden. Ihre Leidenschaft gehört wesentlich dem Bücherschreiben. Unsere Redaktion befragte sie zu ihrem neuen Werk, dessen Handlung im Schwarzwald angesiedelt ist.