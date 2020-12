Autorennen auf der B 27/B 463 Balinger Richterin spricht junge Männer schuldig

Laut Schilderung der Zeugen - einer Beifahrerin und zwei Polizeibeamten - hatte die Fahrt zunächst wohl gar nicht wild begonnen. Der Bisinger wollte die junge Frau am späten Abend des 2. Juli zu deren Freund nach Weilstetten fahren. Der Balinger fuhr mit, nachdem das Trio bereits am Tag zusammen gewesen war. Auf der Strecke zwischen Hechingen und Balingen begann nach Angaben der 19-Jährigen das, was sich nach Meinung von Richterin Goßger zu einem veritablen Rennen steigerte: Die Autos seien sehr zügig unterwegs gewesen, mitunter schneller als zulässig. Die beiden Fahrer hätten sich immer wieder gegenseitig überholt. Die Situation habe sich "hochgeschaukelt".

An der Abfahrt Balingen-Süd wurde eine Polizeistreife auf die Autos aufmerksam, weil beide sehr schnell durch die Kurve fuhren, die in die sogenannte Querspange mündet und von dort auf die B 463 führt. Die Polizisten standen dort mit ihrem Wagen an der Ampel – und folgten den Flitzern. Dabei beobachteten sie, wie der Balinger und der Bisinger auf der Querspange mehrere Autos überholten und erst kurz vor knapp nach rechts auf die Spur einbogen, die auf die Bundesstraße in Richtung Albstadt führt.