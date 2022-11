Welche Folgen erwarten Schweizer Raser in der Heimat?

1 In Oberndorf fällt die Geldstrafe für die beiden Autofahrer – auch aufgrund abweichender Zeugenaussagen – milde aus. Foto: © gradt – stock.adobe.com

Dass Schweizer gerne auf der A 81 von Stuttgart nach Singen rasen, ist kein Geheimnis. Nun wurden zwei Angeklagte wegen eines illegalen Autorennens verurteilt. Aber: Welche Folgen hätte die Raserei auf Schweizer Boden?















Kreis Rottweil - Das Oberndorfer Amtsgericht stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage von je 3000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung ein. Was war vorgefallen? Ein 25-Jähriger und ein 28-Jähriger sollen sich an einem Sonntag im Oktober 2021 ein illegales Autorennen auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf im Kreis Rottweil geliefert haben.