Grundschüler tauchen in magische Geschichten ein

Autorenlesung an der Grundschule Göllsdorf

1 Die Schüler der Grundschule am Dissenhorn lauschen gespannt den Geschichten der Kinderbuchautorin Nelly Möhle. Foto: BERND MUELLER

Die Kinderbuchautorin Nelly Möhle war in der Göllsdorfer Grundschule am Dissenhorn zu Gast.









Der Musiksaal der Grundschule am Dissenhorn war proppenvoll. Die Autorin Nelly Möhle zeigte sich erfreut über die vielen jungen Zuhörer, die mehr über ihre Geschichte rund um einen Zaubergarten erfahren wollten. In der Kurzvorstellung der Autorin wurde schnell eine Verbindung zur Region hergestellt, denn sie lebt mit ihrer Familie in Offenburg.