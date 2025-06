Der Geschichtenerzähler Elmar Langenbacher kommt auf Einladung des Heimathauses am Mittwoch. 25. Juni, um 19.30 Uhr zum Gastspiel in den katholischen Pfarrsaal nach Tennenbronn.

„Der Schwarzwald ist meine Heimat, hier kenne ich mich bestens aus. Es ist mir eine Ehre, euch davon zu erzählen!“, teilt Elmar Langenbacher als in Hornberg geborener Autor und Filmemacher dort eingangs zu seiner Biografie mit.

Spätestens seit seinem Besuch bei „SWR 1 Leute“ ist Langenbacher kein Geheimtipp mehr.

Liebeserklärung an Oma

Das Tennenbronner Heimathaus hat ihn nun zu einer Darbietung in heimischem Dialekt am Mittwoch, den 25. Juni um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal gewinnen können. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Bekannt ist Langenbacher als Bestsellerautor des Buches „Als Oma noch lebte - Eine Kindheit im Schwarzwald“, die eine Liebeserklärung an seine Oma ist.

Aufwachsen in der Region

Elmar Langenbacher ist 1967 in Hornberg geboren, die Eltern betrieben dort den Minigolfplatz. Er besuchte die Grundschule in Hornberg, das Gymnasium Hausach, machte Abitur in Offenburg und ein Studium in Freiburg mit einem Abschluss als Grafik- und Kommunikationsdesigner.

1993 gründete Langenbacher eine Werbeagentur, die ihn zwanzig Jahre später an seine gesundheitliche Grenze brachte.

Ein Auftrag für eine Reisereportage über den Kinzigtäler Jakobusweg bewirkte ein Umdenken und „das Wiederentdecken der Ur-Werte, der Heimat“.

Schon im jugendlichen Alter war Elmar Langenbacher als Alleinunterhalter und Entertainer „Mr. Melody“ unterwegs und hat über 1000 Auftritte absolviert. Heute erzählt er live und frei mit viel Humor und Mutterwitz, fast schon eine Art „Stand-Up-Comedy“. Aber mit ernsten Noten, wenn angebracht.

Siebziger-Jahre

In Tennenbronn geht es im die Siebziger-Jahre und das Buch „Als Oma noch lebte“. Da werden bei den Gästen schöne eigene Erinnerungen geweckt, spielten sich doch einige Kapitel unter anderem auch auf dem Windkapf ab.

Mit in diese Zeit passenden Schlagern unterhält die Grießhaber-Family zu Beginn, in der Pause und am Ende der Veranstaltung.

Es besteht anschließend auch die Möglichkeit, das Buch von Elmar Langenbacher zu erwerben.