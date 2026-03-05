Autor Lobo Antunes tot: Portugiesischer Starautor Lobo Antunes gestorben

1 Der Schriftsteller António Lobo Antunes galt als einer der wichtigsten portugiesischen Autoren der Gegenwart. (Archivbild) Foto: Erwin Elsner/dpa António Lobo Antunes ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Der portugiesische Schriftsteller prägte die Literatur seines Landes mit Werken wie «Der Judaskuss» und einem einzigartigen Erzählstil.







Lissabon - António Lobo Antunes, einer der wichtigsten portugiesischen Autoren der Gegenwart, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigte die Verlagsgruppe Leya auf Anfrage. Zu Leya gehört der Verlag Dom Quixote, der zahlreiche seiner Werke herausbrachte. Lobo Antunes sei ein "Autor von Romanen, die für immer in der Erinnerung seiner Leser und Fans bleiben werden", schrieb Leya in einer Mitteilung.