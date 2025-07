1 Ron Segal liest aus seinem neuen Werk im KZ-Museum in Bisingen vor. Foto: Zahn Der Autor Segal ludt hat auf Einladung des Vereins Gedenkstätten KZ Bisingen zur Lesung mit Diskussion ein. Dabei ging es auch um aktuelle politische Entwicklungen.







Link kopiert



Am Freitagabend gab es die Möglichkeit, an der Lesung aus „Jeder Tag wie heute“ von und mit Ron Segal teilzunehmen. Den Zuhörern vermittelte der Autor nicht nur Eindrücke aus dem Buch, sondern auch von der Klangwelt hebräischer Sprache – in der das Buch im Original verfasst und erschienen ist.