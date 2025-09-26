Autor aus Schonach: Andy Hör stellt erstes Buch vor

Der Nebenerwerbslandwirt wagt sich unter die Schriftsteller. Sein Roman „Was ich sehen kann“ spielt im Schwarzwald und ist geprägt von eigenem Erleben.

Ein Buch zu schreiben, zudem einen Roman, ist keine einfache Sache. Der Schonacher Andy Hör hat sich aber an das Abenteuer gewagt. Herausgekommen ist die Geschichte von Matti, der auf einem kleinen Schwarzwaldhof lebt und eine besondere Begabung hat: Er kann spüren, was in Menschen vor sich geht und Ereignisse vorausahnen. „Was ich sehen kann“ lautet der Titel des Buchs.

Andy Hör ist gebürtiger Schonacher und fest in der Gemeinde verwurzelt. Zusammen mit seiner Familie betreibt er eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft auf dem Beständerhof im Obertal mit Pferden und einem Ferienhäuschen.

Den Hof hat er von seinen Eltern übernommen, setzt damit die bäuerliche Tradition fort, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Schon lange liebäugelte er damit, schriftstellerisch tätig zu werden, inspiriert vor allem durch Geschichten, Biographien und Romane von Autoren aus der Region.

So fasste er im Dezember vergangenen Jahres den Entschluss, loszuschreiben. 50 Seiten waren handschriftlich schnell gefüllt, „Dann sah ich ein, dass ich das am Computer machen muss“, schmunzelt Hör. Rund ein halbes Jahr habe er „im Zwei-Finger-Suchsystem“ getippt, dann war das Manuskript fertig. Danach ging es auf die Suche nach einem Verlag. Hier wurde er ziemlich schnell beim Badischen Landwirtschaftsverlag fündig.

Lektorin unterstützt

„Das war schon ein besonderer Tag für mich, als die Zusage kam“, erinnert sich Hör gerne. Der Verlag gab ihm Julia Heinicke als Lektorin zur Hand. „Und dann fing die ganze Arbeit tatsächlich an“, resümiert der Schonacher. Denn die erfahrene Autorin gab ihm viele Tipps, wie Sätze anders auszuformulieren sind, ein Spannungsbogen aufgebaut und erhalten bleibt und vieles mehr. Im Juli dieses Jahres war das Buch dann komplett fertiggestellt und geht nun in den Druck.

Spannung und Gesellschaftskritik

Die Geschichte sei ein Roman, der in Schönbach spiele, erläutert Hör. Eine Erzählung, die Spannung und auch etwas Gesellschaftskritik beinhaltet, Einblicke in die harte Arbeit auf einem Bauernhof, aber auch in das typische Leben Jugendlicher der 1980er Jahre gibt. Es gebe viele Bezüge zu seiner Heimat, eine Autobiografie sei es aber nicht, auch wenn sie oft von selbst erlebten Gefühlen, Glauben und Spiritualität geprägt ist.

Premiere am 6. November

Nun freue er sich auf die Lesungen, die er im ganzen Schwarzwald halten wolle. Auf die offizielle Premiere mit Buchvorstellung im Pfarrzentrum können sich Interessierte am Donnerstag, 6. November, freuen. Danach wird es das Werk im Buchhandel verfügbar sein. Schon zuvor, am Dienstag, 30. September, 19.30 Uhr, wird Hör kleine Einblicke im Rahmen der Schonacher Jubiläumswoche Zeitgeschichten im Schonacher Haus des Gastes geben.

Und plant der Autor schon weitere Bücher? „Ideen habe ich schon – wenn mein erster Titel ankommt, werde ich sicherlich noch etwas schreiben“, versichert Hör.

Das Buch: „Was ich sehen kann“, das Erstlingswerk von Andy Hör, erscheint im Badischen Landwirtschaftsverlag mit der ISBN 123 4 5678910 1 1 als gedrucktes Buch. Der Roman ist 212 Seiten stark und soll ab Oktober verfügbar sein.