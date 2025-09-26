Autor aus Schonach: Andy Hör stellt erstes Buch vor

Der Nebenerwerbslandwirt wagt sich unter die Schriftsteller. Sein Roman „Was ich sehen kann“ spielt im Schwarzwald und ist geprägt von eigenem Erleben.
Ein Buch zu schreiben, zudem einen Roman, ist keine einfache Sache. Der Schonacher Andy Hör hat sich aber an das Abenteuer gewagt. Herausgekommen ist die Geschichte von Matti, der auf einem kleinen Schwarzwaldhof lebt und eine besondere Begabung hat: Er kann spüren, was in Menschen vor sich geht und Ereignisse vorausahnen. „Was ich sehen kann“ lautet der Titel des Buchs.