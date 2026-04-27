Autor aus Oberndorf: Über kulturelle Fettnäpfchen – und wie man internationale Teams führt

Jahrzehntelange Erfahrung und konkrete Tipps: Der Oberndorfer Bernd Scharbert hat ein Buch geschrieben, das zeigt, wie Zusammenarbeit über kulturelle Grenzen hinweg gelingen kann.
Auch wenn er quasi in aller Welt zu Hause ist: An der Fasnet zieht es Bernd Scharbert stets in die alte Heimat Oberndorf zurück – mittlerweile übrigens als Zuschauer mit den Enkeln statt als Narr. Kürzlich hat der 67-Jährige der Neckarstadt wieder einen Besuch abgestattet – und etwas da gelassen: sein erstes eigenes Buch.