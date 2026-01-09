Autor aus Gütenbach: Wie ein kleiner Schwarzwälder sein Leben in die Hand nimmt

„Man muss handeln statt nur zu reden“ – sein Lebensmotto wandte Herbert Ganter aus Gütenbach auch auf das Niederschreiben seiner Lebensgeschichte an. Sein Buch ist nun erschienen.
Ein Buch, sagt Herbert Ganter, habe er eigentlich gar nie schreiben wollen. „Ich wollte vielmehr mein Leben festhalten – damit zum Beispiel meine Tochter einfach etwas Schriftliches hat“, erklärt er. „Denn viele Leute sagen, man hat eigentlich so viel erlebt, da könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben. Aber genau das ist es: Sie sprechen darüber, machen es aber nicht.“ Das wollte Ganter anders machen.