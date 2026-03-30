Autor aus dem Schwarzwald: Waldmössingen beleuchtet Leben von Vinzenz Erath neu

Ein Bauernsohn aus Waldmössingen wurde Schriftsteller mit überregionaler Bedeutung. 2026 wird mit neuen Projekten an Vinzenz Erath erinnert.
Im Lauf des Jahres 1906 trug Bürgermeister und Standesbeamter Matthias Maurer (1840 bis 1920) 23 Geburten in das entsprechende Register der Gemeinde Waldmössingen ein. Die Nummer 6 gab er am 1. April 1906 einer Geburtsanzeige des Bauers Matthäus Erath (1861 bis 1939), der auf dem Rathaus erschien und bekanntgab, dass am 31. März 1906 seine Ehefrau Maria Erath (1867 bis 1942) in seinem Haus um 16.45 Uhr einen Knaben mit dem Namen „Vinzenz“ geboren habe – als zehntes von insgesamt dreizehn Kindern.