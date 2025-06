Autonomes Fahren: Musk kündigt Robotaxi-Dienst noch für diesen Monat an

1 Tesla will als Robotaxis nach bisherigen Angaben zunächst handelsübliche Fahrzeuge des Typs Model Y einsetzen. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa Elon Musk sagt oft, dass die Zukunft von Tesla in Robotaxis und Robotern liegt. In wenigen Tagen steht der erste Alltags-Test für die erste Hälfte dieser Ankündigung an.







Austin - Tesla-Chef Elon Musk will ein erstes Robotaxi-Angebot des Elektroauto-Herstellers voraussichtlich am 22. Juni an den Start bringen. Der Termin könne allerdings noch verschoben werden, da Tesla "paranoid" sei, was die Sicherheit angehe, schrieb Musk bei seiner Online-Plattform X. Er hatte bereits angekündigt, dass Tesla zunächst nur mit 10 bis 20 Fahrzeugen in einem Teil der texanischen Stadt Austin starten werde.