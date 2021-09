1 Autonomes Fahren wird auf Deutschlands Straßen zur Realität. Foto: /Daimler AG

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Lange waren autonome Fahrzeuge eine Vision – nun bringt Daimler eine Technologie auf den Markt, die den Fahrer zeitweise komplett ersetzt.

München - Von außen ist dem Auto nicht anzusehen, dass es elektronische Fähigkeiten besitzt wie kein anderes Auto, das bisher auf deutschen Straßen unterwegs ist. Keine Kamera auf dem Dach, wie sie auf den Testautos im Silicon Valley üblich ist, zeugt davon, dass es eine besondere Technik enthält. Dabei enthält es Technologien, die nun erstmals nicht nur in Test- und Erprobungsfahrzeugen eingesetzt werden, sondern auch in Autos für den ganz normalen Straßenverkehr. Als erster Hersteller weltweit bringt Daimler in Deutschland Fahrzeuge auf den Markt, die das hoch automatisierte Fahren erlauben. Von den fünf Stufen des autonomen Fahrens steht es auf Stufe drei – und damit auf der ersten, die es dem Fahrer erlaubt, die Verantwortung zeitweise völlig abzugeben.

Angebot wählen

und weiterlesen. Unsere Abo-Empfehlung: Probeabo Basis 0,00 € Alle Artikel lesen. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € mtl. *

Jederzeit kündbar Jetzt kostenlos testen Jahresabo Basis 69,00 € * Alle Artikel lesen. Ein Jahr zum Vorteilspreis

Danach jederzeit kündbar Jetzt bestellen Bereits Abonnent? Einloggen