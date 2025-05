Autonomer Supermarkt in Bad Rippoldsau-Schapbach: S’Lädele startet durch: So soll die Lebensqualität im Ort gesteigert werden

Wahl-Freudenstädter Alessio Hirschkorn „Fallers“-Star über Liebe zum Schwarzwald und glückliche Zufälle

Seit nun schon 27 Jahren spielt er seine Rolle als Albert Guiton in der SWR-Schwarzwaldserie „Die Fallers“. Schauspieler Alessio Hirschkorn erzählt von seinem Umzug in den Schwarzwald – dabei zog es ihn in den Kreis Freudenstadt.