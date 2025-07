Autonome Mini-Sportler: Roboter-Fußballteam der Hochschule Offenburg reist zum Robo-Cup nach Brasilien

Vier Vertreter der Hochschule Offenburg reisen zum Robo-Cup nach Salvador da Bahia in Brasilien, um den Titel vom FC Portugal in die Ortenau zu holen.

Während die fußballspielenden deutschen Frauen bei der Europameisterschaft in der Schweiz im Einsatz sind, wandeln die simulierten Roboter des Teams Magma der Hochschule Offenburg auf den Spuren ihrer männlichen Kollegen: Vom 15. bis 22. Juli findet der Robo-Cup, die Weltmeisterschaft der fußballspielenden Roboter, im Land des jüngsten deutschen WM-Triumphs, in Brasilien, statt, teilt die Hochschule mit.

Mit vier Teammitgliedern – neben Leiter Klaus Dorer sind noch Hannes Braun, Stefan Glaser und Sven Oehler dabei – reist das Team Magma am Montag, 14. Juli, in die Küstenstadt Salvador da Bahia ab.

Am diesjährigen Spielort will das Team in der 3 D-Simulationsliga nach sieben Finalniederlagen in Folge dem amtierenden Weltmeister FC Portugal diesmal endlich den Titel abnehmen.

Rechner fällt aus

„Wir haben uns in der Vorbereitung vor allem darauf konzentriert, gegen Portugal besser zu werden und zum ersten Mal mehr Testspiele gegen die Portugiesen gewonnen als verloren“, freute sich Dorer bereits vor zwei Wochen. Möglich wurde dies durch eine neue Spielvariante, um die dribbelstarken Portugiesen vom Ball zu trennen, sowie eine insgesamt veränderte Taktik.

Lediglich beim eigenen Dribbling war Magma zu diesem Zeitpunkt noch etwas im Trainingsrückstand, da ein leistungsstarker Rechner aufgrund seiner eigenen Wärmeentwicklung und der großen Hitze Ende Juni/Anfang Juli nicht wie geplant eingesetzt werden konnte. Doch das sollte inzwischen aufgeholt sein.

Forschungsarbeiten fließen in Vorbereitung mit ein

Und auch für die „Technical Challenge“, die Team Magma 2024 gewonnen hatte, sind die vier Reisenden trotz eines veränderten Bewertungssystems bestens vorbereitet. Im Punkt „Scientific Challenge“ wird Sven Oehler seine Projektarbeit aus dem Research-Master präsentieren. Im Punkt „Mujoco Challenge“ geht es darum, mit Hilfe eines neuen von Stefan Glaser entwickelten Simulators möglichst weit zu kicken und im Punkt „Ball Throwing Challenge“ kümmert sich Hannes Braun um einen möglichst weiten Ballwurf des Torhüters. „Durch die Konzentration auf den FC Portugal kann es zwar sein, dass wir gegen eins der anderen Teams etwas schlechter spielen als im vergangenen Jahr, aber auch wenn ein chinesisches Team große Fortschritte gemacht hat, bin ich sehr optimistisch“, erklärte Dorer kurz vor der Abreise.

Der Wettbewerb

Der Robo-Cup ist einer der größten Wettbewerbe für autonome Roboter der Welt. Als ein bedeutendes Technologieereignis im Bereich der Forschung und Lehre findet er seit 1997 jährlich an unterschiedlichen Austragungsorten statt, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule Offenburg. An dem mehrtägigen Turnier mit Konferenz und Veröffentlichungen nehmen mehr als 2000 Teilnehmer aus der ganzen Welt teil. Der Wettbewerb wird in verschiedenen Klassen ausgetragen: Robo-Cup Junior, Robo-Cup Industrial, RoboCup @Home, Robo-Cup Rescue und Robo-Cup-Soccer. Einzig in der Klasse Robo-Cup-Soccer vergleichen sich Maschinen, die wie der Mensch auf zwei Beinen stehen. Als Vision steht im Raum, dass die Roboter bis 2050 weit genug entwickelt wurden, um gegen die amtierenden Fußballweltmeister anzutreten und diese auch besiegen zu können.