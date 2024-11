1 Die neue Geschäftsführung von Mahle (von links nach rechts): Georg Dietz, zuständig für Powertrain and Charging, Jumana Al-Sibai, zuständig für Thermal and Fluid Systems, Konzernchef Arnd Franz sowie Finanzchef Markus Kapaun. Foto: Mahle/Wolfram Scheible

Der Stuttgarter Automobilzulieferer Mahle reduziert seine Geschäftsbereiche von fünf auf drei. In diesem Zuge wird die Geschäftsführung fast halbiert. Ab 2025 gibt es noch vier statt sieben Mitglieder.









Der Automobilzulieferer Mahle strukturiert um – und will dadurch nach eigenen Angaben effizienter und schlanker werden. Der Konzern mit Hauptsitz in Stuttgart teilte am Freitag mit, seine Geschäftsbereiche neu zu ordnen und die oberste Management-Ebene zu verkleinern.