Automobilindustrie: Wie stehen Mercedes und Co. zum Handy-Verbot bei Porsche?

Vom 1. April setzt Porsche auf neue Regeln. Dazu gehört, dass Mobiltelefone in der Produktion nicht mehr privat genutzt werden dürfen. Was bei anderen Konzernen gilt.
Diese Ankündigung sorgt immer noch für viel Gesprächsstoff. Bei Porsche tritt am 1. April im Stammwerk Zuffenhausen in der Produktion ein Handyverbot in Kraft, von dem sich die Geschäftsführung mehr Sicherheit am Arbeitsplatz verspricht. Die private Nutzung ist damit untersagt, was aktuell zu mehr Redebedarf unter den Beschäftigten führt als die bereits im Dezember angekündigte Porsche-Bestimmung, die den Konsum von Alkohol untersagt. Gleichzeitig fragt sich jetzt die Belegschaft in anderen Konzernen: kommt das Handyverbot bei uns jetzt auch? Wir haben uns umgehört.