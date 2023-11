Automatensprengung in Lahr: Unbekannte erbeuteten mindestens 10.000 Euro

1 Das Gebäude wurde bei der Sprengung stark in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Köhler

Unbekannte hatten in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten im Fachmarktzentrum in Mietersheim gesprengt. Nun hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben.









Zur Sprengung war es am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr gekommen. Der Automat befand sich in einem separaten Raum des Rewe-Supermarkts. In Tatortnähe konnten von der Polizei eine Vielzahl an Geldscheinen mit Farbantragungen aufgefunden und sichergestellt werden, teilt die Polizei mit. Der Diebstahlschaden dürfte im niederen fünfstelligen Bereich liegen. Durch die Detonation wurde das Gebäude erheblich beschädigt und der Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei mehr als 100 000 Euro.