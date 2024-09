Automaten-Läden in St. Georgen: Hier kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit einkaufen

1 Marco (von links), Anke und Mirco Liehr sind mit der Resonanz für den Automaten-Laden in der Ludwig-Weisser-Straße sehr zufrieden – das Angebot wird viel besser angenommen als sie gedacht hätten. Foto: Helen Moser

Erfrischungsgetränke und kleine Snacks, aber auch Wurst, Nudeln und Pesto – das gibt es in St. Georgen nun 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen die Woche zu kaufen. Denn der Trend der Automaten-Läden hat die Bergstadt erreicht. Zwei gibt es bislang.









Sonntags oder nachts, wenn die Läden in St. Georgen geschlossen haben, war es bislang schwierig, spontan an Snacks und Getränke zu kommen. Doch das gehört der Vergangenheit an. Denn mittlerweile gibt es auch in der Bergstadt zwei Automaten-Läden. Einer befindet sich im Volksbank-Gebäude in der Alten Landstraße, der andere in der Ludwig-Weisser-Straße am Rupertsberg – und sie beide haben dasselbe Ziel: Zumindest einen Teil der Nahversorgung jederzeit zu gewährleisten. Im Gespräch mit unserer Redaktion ziehen die Betreiber eine Zwischenbilanz.