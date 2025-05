Automaten in Villingen: Unbekannte stehlen E-Shisha-Zubehör in VS-Villingen

Unbekannte stehlen E-Shisha-Zubehör in VS-Villingen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa

In Villingen ist in der Nacht ein Automat in einem Selbstbedienungskisok aufgebrochen worden. Unbekannte entwendeten E-Shisha-Zubehör. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.









In einem Selbstbedienungskiosk ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, zu zwei Diebstählen gekommen. Zwei unbekannte Männer betraten laut Polizei den mit Automaten ausgestatteten Verkaufsraum an der Vockenhauser Straße und brachen gewaltsam einen dieser Automaten für E-Shisha-Zubehör auf.