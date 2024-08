Automaten-Ärger in Bad Wildbad: Bahn will das Ticket-Problem endlich beheben

1 Wer in Bad Wildbad als Ziel Pforzheim eingibt, bekommt automatisch das teure „Tages Ticket Kombi“ vorgeschlagen. Foto: Mutschler

Wer von Bad Wildbad nach Pforzheim und zurück fahren möchte, sieht sich am Bahnautomaten mit einem teuren Software-Fehler konfrontiert. Nun nennt das Beförderungsunternehmen einen Termin, wann er behoben sein soll.









Link kopiert



Gut 23 Kilometer liegen zwischen Bad Wildbad und dem Pforzheimer Hauptbahnhof. Die S 6, die Enztalbahn, benötigt für die Strecke ab dem Wildbader Kurpark 35 Minuten. Wer sich am Bahnautomaten für die Hin- und Rückfahrt ein Ticket kaufen möchte, der soll dafür 16,80 Euro bezahlen – für das sogenannte Kombiticket. Mit dem können Bahnreisende zwar zusätzlich den ÖPNV in Pforzheim nutzen. Nur: Will jemand einfach nur hin- und zurückfahren, sollte das im sogenannten „bw“-Tarif lediglich 12,60 Euro kosten. Die große Frage aber ist: Wie gelangt man am Bahnautomaten an die einfachen Tickets?