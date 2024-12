Autokrise: Scholz: Klimastrafen sollen Autohersteller nicht belasten

1 Scholz will belastende EU-Strafen für Autohersteller vermeiden. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise, in Brüssel äußert sich Kanzler Scholz kritisch zu möglichen EU-Strafen für die Hersteller. Damit ist er nicht alleine.









Brüssel - Im kommenden Jahr drohende EU-Klimastrafen für Autohersteller dürfen die Industrie nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz nicht belasten. Die EU-Kommission sollte einen Weg finden, dass Strafzahlungen "nicht die finanzielle Liquidität der Unternehmen, die jetzt in Elektromobilität, in moderne Produkte und Fahrzeuge investieren müssen, beeinträchtigt", sagte Scholz (SPD) am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel. Auch in ihrem Wahlprogramm spricht sich die SPD gegen die Strafzahlungen aus.