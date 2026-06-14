Autokorsos, Partys und Co.: Polizei gibt Sicherheitshinweise zur Fußball-WM 2026

Wenn bei der Fußball-WM der Ball rollt, werden auch in der Region zahlreiche Fans mitfiebern. Damit die Freude über sportliche Erfolge nicht in gefährliche Situationen umschlägt, hat das Polizeipräsidium Reutlingen Verhaltenshinweise für Feiernde veröffentlicht.

Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA hat das sportliche Highlight des Jahres begonnen. Ob beim Public Viewing oder gemeinsam mit Freunden vor dem Fernseher – die Vorfreude auf spannende Spiele und mögliche Erfolge der eigenen Nationalmannschaft ist groß.

Damit die Feierlichkeiten friedlich und sicher verlaufen, hat das Polizeipräsidium Reutlingen einige wichtige Hinweise veröffentlicht und appelliert an alle Fußballfans, ihre Begeisterung verantwortungsvoll und rücksichtsvoll auszudrücken.

Feierlichkeiten sollten weder die öffentliche Sicherheit gefährden noch die Nachtruhe von Anwohnern beeinträchtigen. „Verstöße werden konsequent verfolgt und zur Anzeige gebracht“, mahnt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Autokorsos und Alkohol am Steuer

Besonders im Blick haben die Beamten dabei spontane Autokorsos. Diese seien auf öffentlichen Straßen nicht zulässig und gingen regelmäßig mit erheblichen Gefahren einher. Gewarnt wird insbesondere vor dem Sitzen auf Fahrzeugdächern oder Motorhauben, dem Mitfahren in offenen Kofferräumen sowie dem Stehen in Fahrzeugen, etwa in Cabriolets. Auch das Hinauslehnen aus Fenstern oder Schiebedächern und das Schwenken von Fahnen mit langen Stangen während der Fahrt könnten zu gefährlichen Situationen führen.

Ferner sei das Einfahren in Bereiche mit Fußgängerverkehr ebenso zu vermeiden wie das Zufahren auf Personen oder Personengruppen. Starke Beschleunigungsmanöver oder durchdrehende Reifen stellten ebenfalls ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Für Fahrer gilt zudem eine klare Regel: Alkohol am Steuer ist tabu. Gleichzeitig tragen Fahrzeugführer auch Verantwortung für das Verhalten ihrer Mitfahrer. „Unnötiges Hupen, gefährliche Fahrmanöver sowie das Bilden von Autokorsos stellen Verstöße gegen die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften dar“, so die Polizei.

Warnung vor Pyrotechnik

Zudem spielt bei dieser Weltmeisterschaft die Zeitverschiebung nach Nordamerika eine große Rolle. Viele Spiele werden erst in den späten Nachtstunden oder sogar in den frühen Morgenstunden beendet sein. Feierlichkeiten könnten dadurch mit der Nachtruhe von Anwohnern oder dem beginnenden Berufsverkehr zusammentreffen.

Die Polizei spricht des Weiteren eine Warnung vor dem Einsatz von Pyrotechnik aus: Das Zünden von Feuerwerkskörpern oder bengalischen Feuern sei nicht nur verboten, sondern insbesondere in Menschenansammlungen gefährlich. Dabei könnten sowohl Fans als auch Einsatzkräfte schwer verletzt werden. Des Weiteren bestehe die Gefahr von Panikreaktionen innerhalb größerer Menschenmengen.

Egal, wie und wo gefeiert wird: Für die Fans soll während der WM der Sport im Mittelpunkt stehen – und nicht der Einsatz von Polizei und Rettungskräften.