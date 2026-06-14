Autokorsos, Partys und Co.: Polizei gibt Sicherheitshinweise zur Fußball-WM 2026

Wenn bei der Fußball-WM der Ball rollt, werden auch in der Region zahlreiche Fans mitfiebern. Damit die Freude über sportliche Erfolge nicht in gefährliche Situationen umschlägt, hat das Polizeipräsidium Reutlingen Verhaltenshinweise für Feiernde veröffentlicht.
Mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA hat das sportliche Highlight des Jahres begonnen. Ob beim Public Viewing oder gemeinsam mit Freunden vor dem Fernseher – die Vorfreude auf spannende Spiele und mögliche Erfolge der eigenen Nationalmannschaft ist groß.