Autokorsos in Lahr: WM-Spiele führen zu zahlreichen Ruhestörungen – jetzt drohen Strafen

Zu laut, zu lang und zu wild gefeiert: Nach den WM-Spielen der deutschen Fußballer kam es in Lahr zu zahlreichen Beschwerden von Anwohnern. Polizei und Stadt appellieren an die Fans – und drohen mit Strafen.
Teilweise noch bis zu zwei Stunden nach Ende der bisherigen beiden deutschen WM-Spiele bahnten sich Autokorsos laut hupend ihren Weg durch die Lahrer Straßen. Die Folge: erhebliche Ruhestörungen, besonders nach dem zweiten Gruppenspiel, das erst gegen Mitternacht endete. Polizei und Rathaus berichten von zahlreichen Beschwerden von Anwohnern.