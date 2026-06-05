Autokorso während Fußball-WM: Was erlaubt ist und was nicht

Obwohl Autokorsos streng genommen verboten sind, werden sie von der Polizei bei besonderen Anlässen wie dem Gewinn einer Fußball-Meisterschaft toleriert. Doch Gesetze bleiben bestehen – auch in Ausnahmesituationen, in denen Fans über die Strenge schlagen.
Die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko dürfte bald auch auf Deutschlands Straßen ankommen - zuerst durch Flaggenschmuck an Autos, spätestens bei wichtigen Siegen auch durch Autokorsos. Die Polizei lässt Fans im Sinn einer fröhlichen WM oft gewähren, dennoch gelten weiter die Verkehrsregeln.