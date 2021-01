Autokorso-Protest in Balingen Keine Verstöße gegen Versammlungsauflagen

Balingen - Teilweise hatten die Teilnehmer, die sich als "Freiheitsfahrer" sehen und die außer aus dem Zollernalbkreis auch aus Nachbarlandkreisen gekommen waren - Transparente an ihre Wagen befestigt, mit denen sie ihrem Unmut über die Corona-Verordnungen, deren angebliche Grundgesetzwidrigkeit sowie allerlei andere Thesen kundtaten.

Im Vorfeld hatte das Balinger Ordnungsamt in Absprache mit den Veranstaltern und der Polizei einen geänderten Startpunkt für den Corona-Korso festgelegt: Nicht mehr wie in der vergangenen Woche vom Parkplatz an der Bizerba-Arena, sondern von jenem an der Sparkassen-Arena aus setzten sich die Fahrzeuge in Bewegung und drehten ihre Runden durch die Innenstadt. Das hatte zur Folge, dass die Ab- und Zufahrt zur Bundesstraße 27 sowie die Querspange hinüber zur B 463 kurzzeitig gesperrt wurden. Dort bildeten sich im vorabendlichen Verkehr Staus.