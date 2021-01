Autokorso in Balingen Chaos und mehrere Anzeigen bei Corona-Demo

Während der ersten Runde durch die City, die unter anderem am Zollernalb-Klinikum vorbeiführte, hielten sich laut Polizei die wenigsten der Teilnehmer an die Auflagen: Sie hupten und ließen die Warnblinklichter aufleuchten. Die Straßenverkehrsordnung gilt allerdings auch für Auto-Versammlungen. Deshalb stoppte die Polizei den Korso am Feuerwehrgerätehaus. In der Folge entstand ein langer Stau bis zurück zum Parkhaus Wilhelmstraße, von dem auch zahlreiche andere Autofahrer betroffen waren. Zusätzliche Behinderungen brachte der Korso dadurch, dass die Polizei einige Straßen in der City abgesperrt hatte. Die weiteren vier Runden verliefen dann ohne Probleme.

Verstöße bereits beim ersten Versuch geahndet

Ihr Anliegen hatten die Teilnehmer teilweise auf Plakaten an ihre Autos angebracht: Lesen konnte man dort etwa "Lieber Covidiot als Hirntot" oder "Jesus ist Sieger". Der Bezug eines mutmaßlichen Bauhandwerkers, der vor 2000 Jahren lebte, zur aktuellen Corona-Krise blieb zunächst unklar.

Wegen Verstößen während des Korsos gegen die Auflagen wurden nach Angaben der Polizei fünf Personen angezeigt. Weitere vier Anzeigen richten sich gegen vier Teilnehmer, die sich nach Auflösung der Versammlung auf dem Parkplatz der Bizerba-Arena nicht an die Kontaktbeschränkungen hielten.

Am Montag wurde auf Nachfrage unserer Zeitung zudem bekannt, dass die Polizei bereits beim ersten Korso-Termin vergangene Woche einzelne Verstöße gegen die Corona-Verordnung angezeigt hat. Wie berichtet, hatte sich der Korso am 11. Januar erst gar nicht in Bewegung gesetzt; die Veranstalter beklagten die außerordentliche Strenge der Auflagen – die indes auch für andere Veranstaltungen gelten. Nach der förmlichen Auflösung des Korsos machten sich einzelne Teilnehmer nach Meinung des Ordnungsamts und der Polizei allzu gemächlich auf den Heimweg – und blieben zusammen mit anderen stehen. Das wurde als Verstoß gegen die in der Corona-Verordnung geregelten Kontaktbeschränkungen gewertet.

AfD-Stadtrat kritisiert "eingeschränkte Meinungsfreiheit"

Derweil scheint die AfD zu versuchen, politisches Kapital aus den Balinger Corona-Protesten zu schlagen. Joachim Steyer, AfD-Stadtrat in Burladingen und Landtagskandidat der Partei im Nachbarwahlkreis Hechingen-Münsingen, der auch schon als Ordner bei den mittlerweile verbotenen "Lichtspaziergängen" aktiv war, veröffentlichte bei Facebook nach dem ersten Korso ein Video. Darin kritisiert er die seiner Meinung nach unverhältnismäßig strengen Auflagen und kommentiert diese mit den Worten: "Herzlich willkommen in der DDR." Zudem, so Steyer, sei die "eingeschränkte Meinungsfreiheit" derzeit "allgegenwärtig".

Zumindest Steyer scheint davon nicht betroffen zu sein: Sein Video war am Montag noch abrufbar; das Ministerium für Staatssicherheit scheint ihn auch noch nicht abgeholt zu haben. Davon zeugen diverse Beiträge, die er nach der Video-Veröffentlichung in den vergangenen Tagen veröffentlicht hat.