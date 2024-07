Derzeit sind das Stadtgebiet Tübingen, die Gemeinden des Steinlachtales und auch verschiedene Gemeinden auf der Albhochfläche rund um Burladingen besonders betroffen.

So wurden fünf offenbar unverschlossen abgestellte Fahrzeuge von Montag auf Dienstag in Undingen, Genkingen und Willmadingen auf der Oberen Alb nahe Burladingen von einem Unbekannten angegangen. Zwischen Mitternacht und fünf Uhr entwendete der Täter aus den teilweise in Höfen, Carports oder Einfahrten abgestellten Fahrzeugen Bankkarten und Bargeld. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wurden von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 07129/92 86 20 beim Polizeiposten Alb zu melden.

Lesen Sie auch

Keine Wertsachen im Auto lassen

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Täter inzwischen auch in Tübingen und anderen Gegenden des Zollernalbkreises gezielt auf der Suche nach Wertgegenständen, die sich in unverschlossenen Fahrzeugen und Objekten befinden.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Eigentümer von Fahrzeugen und auch Garagen, diese immer abzuschließen und keine Wertsachen in den Fahrzeugen zurückzulassen. Weitergehende Hinweise und Ratschläge zur Sicherung von Autos gibt es auf der Internetseite der Polizei.