Autokino Pforzheim Am Wochenende geht es wieder los

Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Peter Boch, der noch in häuslicher Quarantäne ist, präsentiert das Koki an den verbleibenden drei November-Wochenenden das zweite Mal in diesem Jahr Autokino auf dem Messplatz.

Das Programm des ersten Wochenendes vom 13. bis 15. November steht bereits auf der Webseite www.autokino-pf.de zur Verfügung. An vier Vorstellungen werden die Filme "972 Breakdowns", "Der König der Löwen", "Greenland" sowie "Die Känguru-Chroniken Reloaded" gezeigt. Das Programm für die folgenden Wochenenden soll zeitnah präsentiert werden.