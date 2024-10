Autokennzeichen für Rottenburg: RNE statt TÜ, oder gar ERG für Ergenzingen?

1 Seit dem Vorschlag eines Heilbronner Professors wird in Deutschland über neue Autokennzeichen diskutiert. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/

Für 320 Städte in Deutschland hat ein Professor der Hochschule Heilbronn eigene Autokennzeichen vorgeschlagen. Darunter ist auch Rottenburg. In der Bischofsstadt stößt die Idee jedoch auf wenig Begeisterung.









RNE statt TÜ im Autokennzeichen? Das könnten die Rottenburger haben, wenn es nach Ralf Bochert, Professor an der Hochschule Heilbronn, geht. Doch während in Nagold Oberbürgermeister Jürgen Großmann von der Idee eines Nagolder Kennzeichens begeistert ist, sieht man das Thema in Rottenburg anders.