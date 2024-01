Autoindustrie: Wer rettet die Auto-Jobs?

1 BYD will von Stuttgart aus in Deutschland durchstarten. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Entschlossen erschließt China den Automarkt Europas. Die Politik rollt dafür den Teppich aus.









Wer die chinesische Elektroauto-Offensive bisher für einen Spuk hielt, sollte spätestens jetzt hellhörig werden. BYD, Chinas größter Hersteller von E-Autos, will seine Fahrzeuge in Europa künftig nicht nur verkaufen, sondern auch bauen. Daher kündigte BYD nun den Bau einer Fabrik im ungarischen Szeged an. Selbst wenn die Europäische Union ihre zu Recht umstrittenen Zölle auf chinesische Fahrzeuge verhängen wird – mit Produktionsstandorten in der EU lassen sich diese leicht umgehen.